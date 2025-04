Długa czyli jaka?

Jak wiadomo triumfy święci styl lat 50. Powrót szerokich w ramionach żakietów oraz spodni w wysokim stanem to nie koniec inspiracji z poprzedniego wieku. Tutaj liczą się również spódnice – koniecznie do połowy łydki. Projektanci mody idą jednak dalej i pozwolili sobie na wprowadzenie długości do kostek, a także… dużo za nią! Do ziemi. Po raz kolejny obowiązuje zasada – im dłużej, tym lepiej. Spódnice damskie długie mogą szurać po ziemi, zawadzać o chodnik, to również jest dozwolone.

Luźne fale

Skoro jeszcze do niedawna szczytem elegancji były spódnice zakrywające tylko uda, a także opinające je, to co z krojem spódnic długich? Tym razem postawiono na swobodę. Spódnice mogą luźno spływać wokół nóg, mogą być również rozkloszowane.

Wzory, kolory, materiały

Nadchodzące chłody to przede wszystkim królestwo dla panterki oraz innych zwierzęcych wzorów. To także dominacja wszelkich odcieni beżu oraz szlachetnej szarości, a także nieśmiertelnej czerni. Trendy te nie ominęły spódnic. Pomimo niskich temperatur, domy mody nie stawiają na grube materiały: chcą, aby przede wszystkim były one lejące lub zwiewne. Satyna wijąca się między nogami? Jak najbardziej. Można ją zastąpić tiulem, który nadaje sylwetce lekkości. Warto pamiętać, że duże wzory na spódnicy optycznie powiększają sylwetkę!

Pamiętaj: lejące się materiały ukrywają mankamenty sylwetki!

Z ozdobami czy bez?

W tym sezonie królują motywy zwierzęce, materiały warstwowe, błyszczące lub zwiewne. Wykluczają one jakiekolwiek inne ozdoby. W kolekcjach nie zabrakło jednak spódnic prostych, które muszą się czymś wyróżniać. Falbany odeszły do lamusa, podobnie jak cekinki oraz naszywane kwiaty. Obecnie królują plisy. Są one szalenie eleganckie, ale sprawiają także dużo problemów, np. przy prasowaniu.

Z czym nosić długą spódnicę?

Długa spódnica to przede wszystkim ukłon w stronę kobiet, które nie mogą się pochwalić "nogami-patykami" oraz małymi pośladkami. Taki krój pozwala ukryć niedoskonałości. Jednak należy pamiętać, że materiał sięgający do kostek może nie wszystkim pasować.

Pamiętaj: długie spódnice nie są stworzone dla kobiet niskich, którym dodatkowo optycznie ujmują kilka centymetrów wzrostu.

Warto zaznaczyć, że dobrze dobrana długa spódnica jest idealnym wyborem na element stroju do pracy. Czy będzie składnikiem szalonej kreacji na imprezę zależy tylko od tego z czym ją zestawimy. Rozcięcie sięgające połowy uda zalecamy zostawić kreacjom na wieczór.