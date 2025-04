La Perla to marka, która od lat wyznacza trendy bieliźniarskie. Tym razem gwiazdami wiosenno-letniej kampanii została piękna Polka Małgosia Bela oraz top modelki Cara Delevingne i Liu Wen. Najnowsza kolekcja La Perla to kwintesencja stonowanej elegancji w nowoczesnym wydaniu. Biustonosze ozdobione delikatnymi kryształkami są eleganckie, ale i minimalistyczne zarazem. Są sexy, ale sprawiają wrażenie bielizny wygodnej, a nie pokazowej. I o to w tym wszystkim chodzi!

Chcoiaż pogoda nam na to jeszcze nie pozwala, to w najnowszej kolekcji La Perla, już teraz możemy oglądać modne kostiumy kąpielowe, które będą modne w nadchodzących sezonach. W tym przypadku kroje są podobne do bielizny. Proste, symetryczne cięcia tworzące ciekawe konstrukcje w niemal futurystycznym stylu.

