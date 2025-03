Reklama

Kto weźmie udział w 13. sezonie „Top Model”?

Chociaż casting do 13. Sezonu „Top Model” został już zakończony, to lista uczestników nie zostanie ujawniona do czasu emisji programu. Wybranych modeli zobaczymy po raz pierwszy dopiero na szklanym ekranie.

Przewodnie hasło tegorocznej edycji „Stop dreaming, start believing!” zachęca uczestników i widzów do tego, aby uwierzyć w swoje możliwości i zrealizować dotychczasowe marzenia.

Trendy, które mogą zainspirować

W programie „Top Model” uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować nie tylko swoje umiejętności, ale także najmodniejsze stylizacje, dzięki czemu widzowie programu będą mogli czerpać inspiracje z najnowszych trendów. Stylizacje w programie będą odzwierciedlały aktualne kierunki w modzie, takie jak:

Loud luxury – ubrania wykonane z luksusowych tkanin o wyrazistych wzorach i kolorach, które przyciągną uwagę i będą idealnym wyborem na specjalne okazje.

Athcouture – sportowa elegancja w wydaniu haute couture, łącząca funkcjonalność z modą, co jest idealne dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Nostalgia lat 2000 – asymetryczne cięcia i błyszczące materiały, które nawiązują do estetyki sprzed dwóch dekad, będą miały swoje miejsce na wybiegach.

Agnieszka Nowicka, główna stylistka MODIVO, podkreśla, że ubrania od sponsora wniosą do programu niepowtarzalny styl i inspirację, dając uczestnikom możliwość pracy z ciekawą i modną odzieżą.

Wśród marek, które pojawią się na planie „Top Model”, znajdą się zarówno skandynawskie minimalistyczne projekty, jak i wyrafinowane włoskie fasony:

Gestuz– marka znana z nowoczesnych, minimalistycznych projektów łączących prostotę z odważnymi detalami.

Rotate – oferuje ekstrawaganckie sukienki i wyraziste fasony, pełne energii i kolorów.

Rains – przekształca odzież przeciwdeszczową w modowe must-have'y, łącząc funkcjonalność z estetyką.

Versace Jeans Couture – łączy tradycyjny włoski glamour z nowoczesnym stylem.

Patrizia Pepe – łączy elegancję z nowoczesnymi trendami, oferując kobiece, stylowe ubrania z wyjątkowymi detalami.

Norma Kamali – znana z innowacyjnych i wielofunkcyjnych projektów, wprowadza unikalne podejście do mody, łącząc elegancję z wygodą.

Program „Top Model” to od wielu lat gratka dla wszystkich miłośników mody.

Nowości w 13. edycji programu „Top Model”?

W nowej edycji programu nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji oraz emocjonujących wyzwań. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z wybitnymi artystami i ekspertami ze świata mody, co pozwoli im zdobyć cenne doświadczenie.

Zespół jurorski, w skład którego wchodzą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka, będzie oceniać nie tylko umiejętności modelarskie, ale także osobowości uczestników. Michał Piróg, znany ze swojego wsparcia dla uczestników, ponownie będzie pełnił rolę mentora, jednak tym razem będzie mu pomagać Sofia Konecka-Menescal znana z poprzedniej edycji programu.

Oprócz modowych trendów, 13. edycja „Top Model” przyniesie również nowe, ekscytujące wyzwania dla uczestników, takie jak pokaz na wybiegu na kładce, pierwszy od 19 lat pokaz Arkadiusa czy podwodna sesja zdjęciowa.

Wśród zaproszonych gości specjalnych pojawią się m.in. Anna Lewandowska, Mery Spolsky, Żabson, Helena Englert oraz światowej sławy fotograf Alexi Lubomirski.

Już od 4 września, w każdą środę o 21:30, na antenie TVN będziemy mogli śledzić zmagania uczestników i podziwiać najnowsze trendy w programie „Top Model” sponsorowanym przez MODIVO.

To doskonała okazja, aby zobaczyć, jak moda ewoluuje i jakie kierunki będą dominować w nadchodzących sezonach. Fani mody z pewnością znajdą wiele inspiracji w stylizacjach prezentowanych przez uczestników, a także w pracy renomowanych stylistów i projektantów.

