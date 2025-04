Kolejna marka zdecydowała się iść w dobrym kierunku! Zara do zdjęć najnowszej kolekcji na jesień-zimę 2019/20 oprócz modelek noszących tradycyjne rozmiary zatrudniła również Jill Kortleve - supermodelkę plus size, która w przeszłości pozowała już w sesjach dla H&M i Fenty Beauty, a nawet szła w pokazie luksusowego domu mody Alexander McQueen.

Zara nie jest pierwszą marką, która postawiła na ciałopozytywność. Kampania Oysho z modelkami plus size, a także modelki z rozstępami i owłosieniem na rękach prezentujące letnią kolekcję H&M to tylko niektóre z przykładów. Coraz więcej sklepów i brandów decyduje się na takie podejście do ciała modelek. I bardzo nas to cieszy!

Kim jest Jill Kortleve, modelka plus size w najnowszej kampanii Zary?

Jill Kortleve jest 25-letnią modelką z Holandii o indyjsko-surinamskim pochodzeniu. To właśnie jemu Kortleve zawdzięcza swoją urodę, która znacząco wyróżnia się na tle reszty Europejek. Modelka ma 175 centymetrów wzrostu i zdecydowanie odbiega od wyżyłowanych rozmiarów, których wymaga jej branża.

fot. materiały prasowe

To pierwsza modelka plus size zatrudniona przez hiszpańską markę. Kortleve nie tylko nosi niestandardowy rozmiar, ale jest też wytatuowana, co do niedawna nie było pożądane w branży modelingowej. Do tej pory w jej wizerunkowych kampaniach brały udział raczej kobiety noszące rozmiary S lub M. Marka zdecydowała się jednak już wcześniej pokazać modelki nie tylko w wieku nastoletnim, ale i po czterdziestce.

Jill Kortleve w swoim wpisie na Instagramie podziękowała marce za daną jej szansę. To przełomowy moment w historii mody i mamy nadzieję, że więcej brandów pójdzie śladem Zary!

