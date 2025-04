Dziś wspominamy je ze uśmiechem na ustach i niedowierzaniem, że mogłyśmy nosić takie rzeczy. Oto najbrzydsze trendy z początku lat dwutysięcznych! Zgadzacie się z naszym wyborem? A może pamiętacie jeszcze jakieś inne wymysły?

1. Welurowe dresy

Spodnie dresowe i bluzy wykonane z weluru to jeden z największych trendów, który kojarzy się z moda początku XXI wieku. Za śladem Britney Spears nosiły je wszystkie młode dziewczyny i co najważniejsze – nie po domu, ale jako zwyczajne stylizacje. Punkt obowiązkowy takiego stroju to oczywiście odsłonięty brzuch, bo dresy musiały nisko osiadać na biodrach.

|Paris Hilton - fot. ONS.pl|

2. Krótkie topy na cienkich ramiączkach

Początek lat dwutysięcznych to także dominacja króciutkich topów na cienkich ramiączkach, spod których wystawały ramiączka od biustonosza. W tego rodzaju bluzkach rzadko kto jest w stanie wyglądać dobrze, dlatego lepiej, aby nie wróciły do współczesnych trendów.

|Britney Spears - fot. ONS.pl|

3. Patchworkowe dżinsy biodrówki

Dżinsy biodrówki ze wstawkami z innych materiałów (np. zamszu czy innych kolorów dżinsu) na początku XXI wieku nosili dosłownie wszystkie. Dżinsy miały oczywiście rozszerzane nogawki i często były urozmaicane różnymi aplikacjami np. rzemykami czy paskami z frędzlami. Obowiązkowe były także dodające kilogramów przetarcia.

|Christina Aguilera - fot. ONS.pl|

4. Bluzki z chustki

Popularne wtedy bandamki noszono nie tylko na głowie, ale także jako topy. Był to bardzo odważny krój, który mocno eksponował ciało, ale zarówno plecy, jak i brzuch oraz ramiona. Trudno przypuszczać, aby trójkątne topy z chustki kiedykolwiek wróciły do mody, ale jak dobrze wiemy trendy bywają kompletnie nieprzewidywalne.

|Beyonce Knowles - fot. ONS.pl|

5. Bolerka

Dziś bolerka to kompletnie zapomniana część garderoby. Ale jeszcze kilka lat temu były niesamowicie popularne, w szczególności w stylizacjach wieczorowych. Noszono zarówno te z długim, jak i krótkim rękawem. Dziś wydają się nam kompletnie bezużyteczne, kiedyś natomiast uważane były za niezbędne!

|Od lewej: Amanda Bynes, Jennifer Hudson, Katherine Heigl - fot. ONS.pl|

