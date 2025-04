Myśl o wiośnie pozwala nam przetrwać zimową szarugę. Dlatego już zaczynamy przygotowywać się do wiosennego sezonu. Aby zrobić to jak najlepiej, śledzimy trendy. W tym celu przeglądamy wiosenne kampanie reklamowe topowych marek.

Co na wiosnę proponują takie domy mody jak Just Cavalli, Miu Miu, Balenciaga, Valentino, czy Alexander Wang? Przede wszystkim będziemy mogły przebierać w trendach. Valentino stawia na styl boho. Miu Miu romansuje z retro. Just Cavalli stawia na tendencje disco i lata 80-te, a Alexander Wang będzie bardzo sportowy. Zobaczcie same!

