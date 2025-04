Chociaż za oknem wciąż zimno i ponuro, to my już myślami jesteśmy w cieplejszych miesiącach. Specjalnie dla was wybrałyśmy kilka, a dokładnie 5 wzorów, które najczęściej pojawiały się na wybiegach mody największych kreatorów. Zobaczcie zatem, czy wiele się zmieniło w tej kwestii. Czy nasze zeszłoroczne zakupy będą wciąż na czasie? Sprawdźcie nasze zestawienie najmodniejszych wzorów na wiosnę i lato 2014.

Reklama

Moda wiosna 2014 - te wzory będą hitem!

1. Krata



Wielkie zaskoczenie? Oczywiście, że nie, bo ten wzór jest już z nami od jakiegoś czasu. Wiosną i latem 2014, występować ona będzie w najróżniejszych kombinacjach. Od klasyki po szachownicę i delikatne wariacje. Kratę można było zobaczyć na pokazach u, m.in.: Balmain, Alexandra McQueena, Viktor & Rolf, Just Cavalli, Dereka Lama, czy Vivienne Westwood.

2. Paski

Kolejnego zaskoczenia brak. Paski to kolejny wzór, który był bardzo widoczny na pokazach wiosny i lata 2014. Paski najróżniejszego rodzaju zauważyłyśmy na wybiegach takich domów mody jak: Missoni, Ralph Lauren, Mulberry, Akris, czy Alberty Ferretti.

3. Kwiaty

Kolejnym hitem nadchodzących sezonów będą kwiaty. Od tych w stylu etnicznym, po egzotyczne. Kwiaty w najróżniejsze postaci można było zobaczyć u: Carven, Hermes, Driesa Van Notena, Dolce & Gabbana, Laury Biagotti, Petera Soma, czy PPQ London.

4. Zwierzęta

Egzotyczne motywy zwierząt są, jak widać wciąż wielkim hitem. Wiosną i latem 2014 również się z nimi nie żegnamy. Na tegorocznych pokazach można było zauważyć wszystkie ich rodzaje od panterki po wężową skórkę. Na drapieżniki wciąż stawiają m.in.: Moncler, Zadig & Voltaire, Salvatore Ferragamo, Trussardi, Michael Kors, czy Blugirl.

5. Kropki



Kolejną NIE-nowością okazują się grochy. Małe, czy duże kropki występują niemal we wszystkich częściach garderoby. Jak widać kreatorzy mody chcą byćmy w tym roku zaoszczędziły i nosiły zeszłosezonowe ubrania w te same wzory :) Na grochy wiosną i latem 2014 stawiają: Emanuel Ungaro, Sportmax, Burberry, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, czy Vanessa Bruno.

Reklama

Zobaczcie również:



Ubrania w zwierzęce wzory do -70% taniej

Zobacz jakie buty będą hitem wiosny i lata 2014

Ubrania w wiosenne wzory na zimowych wyprzedażach

50 par butów Deichmann na wiosnę 2014

Wiosenne nowości z Marks & Spencer