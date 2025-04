Tokio to jedno z tych miejsc, którego nie da się okiełznać ze względu na buzujące tam wciąż nowe trendy. Miks kultur, stylu, muzyki, kuchni i...mody. To właśnie tam wielu udaje się po inspiracje a tych na pewno tam nie brakuje. Tętniące życiem miasto - nowoczesna metropolia jest jedyną w swoich rodzaju dlatego też tak wielu intryguje. A by przybliżyć wam styl Tokio pokazujemy kilkadziesiąt looków z ulic tej azjatyckiej stolicy. Stylizacji uchwyconych przez fotografów, którzy przyjechali tam na Tokio Fashion Week. Zaczynamy!

Reklama

Moda uliczna Tokio - jaka jest?

Tokio jest bardzo zróżnicowane pod względem mody. Znajdziemy tu Japonki ubrane w stylu Ginza, czyli na europejską modłę, ale i takie, które zwracają swoją uwagę lookami Shibuya. Te znowu charakteryzują się przerysowanymi stylizacjami jak z azjatyckich bajek. Tak naprawdę niemal każda dzielnica miasta ma swój odrębny styl. A jak ubieraj się jego mieszkanki na tydzień mody?

fot. FREE

Zauważyłyśmy, że wiele Japonek stawia na modę lat 90. Widzimy tu trampki, dżinsy i bluzy z kapturami. Nastolatki uwielbiają luźny, niezobowiązujący styl. Jednak każda z nich dodaje coś do siebie. Czy jest to zabawny dodatek, czy miś w ręku. Wszystkie chwyty - szczególni w Tokio są dozwolone.

Jak wygląda styl ulic Tokio?

Oprócz ciuchów, które wpisują się w aktualne trendy na ulicach tej metropolii znajdziecie mnóstwo dziewczyn, które reprezentują swój odmienny styl. Zazwyczaj są to rzeczy uszyte ręcznie, które są niepowtarzalne. Oprócz tego Japonki kochają koturny, modny aksamit, dżinsowe kurtki, plisy, falbanki, nakrycia głowy i...kolor różowy.

fot. FREE

Jednak nie tylko ubraniami Japonki chcą upodabniać się do europejek. Jak wiadomo makijaż powiększający oczy czy wybielacze do skóry są na porządku dziennym. Totalna egzotyka, ale wyjątkowo ciekawe zjawisko społeczne. Ale to już temat na całkowicie inny materiał.

Teraz jedyne co wam pozostaje to zajrzeć do naszej galerii i zobaczyć na własne oczy jak wyglądają tokijskie fashionistki. Podoba się wam ich styl, a może coś was zainspirowało?

fot. FREE

Reklama

Więcej modowych hitów wiosny:



5 najmodniejszych fasonów ubrań Masz mało ubrań? Zobacz jak je miksować IN & OUT - odświeżamy wiosenną szaf