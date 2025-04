Moda lat 80. powraca !?

Chociaż aktualnie rozkochujemy się w modzie lat 90., to coraz większymi krokami zbliżają się tendencje o 10 lat starsze. Lata 80. w przyszłych sezonach będą robiły furorę. Udowodnił to Marc Jacobs, który swoją kolekcją Resort 2017 przypomniał nam wiele perełek z tamtych czasów. Pamiętamy je z "Szansy na Sukces" i "Dynastii", wydają się przaśne i niezjadliwe. Jestem jednak przekonana, że znajdą drogę do naszych serc a przynajmniej szaf.

Poznajcie 5 hitów z tej jakże kolorowej dekady, która powraca do trendów jesienią i zimą 2016/2017 a na dobre zagości w przyszłe wakacje. Gotowe na kolorowe szaleństwo z dużą ilością falbanek?

Poznaj wszystkie trendy na jesień i zimę 2016/2017

1. bufki

Poszerzane rękawy mogą nam się wydawać teraz zbyt krzykliwe, totalnie nie w naszym stylu? A jednak! Jak z każdym trendem przekonamy się i do nich. Gucci w jesienno-zimowej kolekcji zaprezentował kilka całkiem niezłych propozycji.

|Kolekcja Gucci jesień 2016 - fot. FREE|

2. bluza dresowa

Która z was nie miała w swojej garderobie krzykliwej bluzy dresowej. Kurtka do kompletu ze spodniami tworzyła doskonałą całość. A pamiętacie wiatrówki, kangurki? One też szykują się na wielki powrót.

Tym razem nosić je będziemy do eleganckich stylizacji lub tych totalnie inspirowanych dekadą. Jakaś chętna?

3. plastikowe klipsy

Kolczyki możemy włożyć do szuflady. Na pierwszy plan wychodzi sztuczna biżuteria w najlepszej swojej formie. Ogromne, plastikowe klipsy oraz wielkie koła będą najgorętszym dodatkiem.

Zaufajnie mi, one tylko teraz wydają się zbyt krzykliwe. W odopowiedniej stylizacji stworzą cały look. Już nie mogę się doczekać, co w tym temacie zaproponują popularne sieciówki.

|Armani Prive, Celine - fot. FREE|

4. szerokie paski

Tak, podkreślamy talię! Ten trend jest już z nami od jakiegoś czasu, ale dopiero w tej chwili na top wychodzą masywne modele, które nosimy dosłownie do wszystkiego. Lata 80. to dekada talii osy. Nieważne zatem czy masz na sobie koszulę, t-shirt z nadrukiem czy sukienkę - pas ozdabiamy szeroką przepaską. Podoba się?

|Balmain, Derek Lam - fot. FREE|

5. nerki

A na koniec coś wyjątkowego. Nerki, piterki czy jakkolwiek chcemy je nazywać znów wychodzą na powierzchnię. Jednak w najbliższym czasie zamiast klasycznych, niemal eleganckich modeli w sklepach znajdziemy typowe dla lat 80. kroje, kolory i wzory. Odblask, ortalion i naszywki. Będziecie nosić?

|Iceberg, Andrea Crews - fot. FREE|

