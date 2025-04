Czas wakacji na pewno jeszcze przed wieloma z was dlatego mamy dla was pomysł na wygodny i stylowy look na podróż. Francuska designerka agnès b. na swoim wiosenno-letnim pokazie zaprezentowała zestaw, który sprawdzi się zarówno w podróży samolotem jak i samochodem. . Do tego lekki płaszczyk do ręki (w końcu nigdy nie możemy przewidzieć pogody), wygodne buty, modne szorty, top z nadrukiem i walizka na kółkach00%), a także nieodzowne latem okulary przeciwsłoneczne i skarpetki, które zapobiegną odparzeniom czy odciskom.

Modna w podróży, czyli look prosto z wybiegu

Szorty z fotonadrukiem zastąpiłyśmy prostym modelem z H&M. W końcu nie każda z nas gustuje w tak odważnych ciuchach. Koszulkę z nadrukiem znalazłyśmy w Topshopie a okulary przeciwsłoneczne w najnowszej ofercie F&F.

Piękny płaszczyk z lekkiego materiału sprawdzi się nawet w tropikach jako narzutka na wieczorne chłody nad oceanem :). Pastelowy model płaszcza pochodzi z Simple CP. By uzupełnić ten look zaopatrzcie się w szałowe buty na płaskiej podeszwie z Loft37 i czarne skarpetki z uroczą ozdobą z River Island. Podoba się wam?

