Tygodnie mody to pożywka dla wszystkich miłośników stylu i najnowszych trendów. W końcu nie tylko na wybiegach możemy oglądać nowości, ale i na ulicach. Dla niektórych (a tych jest coraz więcej), to właśnie one są największą inspiracją. Tam można zobaczyć najnowsze tendencje, które adaptowane są na codzienny użytek. Sami kreatorzy mody często wspierają się trendami, które właśnie wywodzą się z ulicznych wybiegów mody.

Modowe hity z Paris Fashion Week

Zatem co pokazały fashionistki, które uczęszczały na pokazy w Paryżu? Widzimy tu przede wszystkim mnóstwo ekstrawagancji a nawet ekscentryzmu. Mocne dodatki i najnowsze trendy.

Sukienka maxi w metalicznym kolorze w połączeniu z lakierowanymi botkami prezentują się świetnie. Podobnie jak najnowsze pomysły na warstwowe stylizacje. Koszula - na nią sweter i płaszcz lub bluza z kapturem do długiej spódnicy i kurtki. Świetne!

fot. ONS.pl

Oprócz tego prym wiosną falbanki. Sukienka z falbankami z przeźroczystego materiału założona na golf stworzyła nową jakość. Oprócz wiosennych akcentów w postaci kwiatów hitem wciąż są futra. Kamizelki i etole wyglądają bosko! Ponadto zauważcie, że na paryskich ulicach hitem są ozdobne płaszcze i marynarki. Koniecznie z rzucającymi się w oczy aplikacjami.

fot. ONS.pl

A co jeszcze pokazały fashionistki na paryskich ulicach? Zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie swoje ulubione inspiracje.

