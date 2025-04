Dla kobiety po 27. roku życia chyba każde urodziny wiążą się ze stresem, oczywiście wyolbrzymionym. Martwimy się o swój wygląd, figurę... Potem przychodzi 30., 40. i tak dalej. Jednak trzeba pamiętać, że właśnie 40-tka to nowa 30-tka! Jennifer Aniston ma 47 lat i właśnie spodziewa się swojego pierwszego dziecka. A Grażyna Torbicka skończyła 57 lat i wciąż wygląda nieziemsko!

Jak stylowo pokazywać nogi po 40-tce?

Modna i stylowa po 40-tce

Dla tych, które myślą, że będąc po 40-tce nie znajdą dla siebie nic w popularnych sieciówkach mamy specjalne zestawienie. 10 hitów, które kupicie w niedrogich sklepach, a które doskonale sprawdzą się jako ciuchy do pracy. Co wy na to? W końcu nie tylko nastolatki chodzą do H&M.

W naszej galerii znajdziecie rzeczy, z których w łatwy sposób stworzycie komplet, doskonały. Spodnie khaki o długości 7/8 i długa kamizelka w tym samym kolorze z F&F. Do tego męskie buty lub pantofle na niewysokim obcasie i letni zestaw do biura zrobiony. Wystarczy pod kamizelkę wybrać jedną z koszul, które proponujemy, np. z C&A.

44-letnia Katarzyna Hermann stylowo w ciuchach z sieciówek

Dla odważniejszych mamy piękną koronkową sukienkę z baskiem w talii z H&M lub koszulę z C&A z wyszywanym wzorem. Ten letni motyw odświeży naszą klasyczną garderobę do pracy. Zakochałyśmy się również w żakiecie w stylu Chanel - ten element garderoby powinna posiadać chyba każda kobieta bez względu na wiek.

Do wyboru macie również kilka bluzek i koszul (Zara, Mango), które w połączeniu z czarnymi spodniami i długą marynarką stworzą świetną stylizację do biura. Zobaczcie zatem co dla was wybrałyśmy i zajrzyjcie do naszej galerii.

W co ubierać się latem 2016?:



