moda plażowa lato 2015

Przed nami majówka 2015 i na pewno wiele z was wybiera się gdzieś za miasto. Może niektóre z was wyjeżdżają gdzieś dalej? W końcu pogoda nie szykuje nam się najlepsza...

7 pomysłów na Majówkę w Polsce

Niemniej warto sprawdzić już teraz jakie będą trendy plażowe w tym roku. Mamy dla was zestawienie rzeczy, bez których na wakacjach nie obejdzie się żadna fashionistka. Oczywiście zaczynamy od strojów plażowych. Tu totalna dowolność, bo modne będą zarówno jednoczęściowe, bikini, tankini jaki i monokini. My zakochałyśmy się w propozycjach od Moschino, które dostępne są w sprzedaży internetowej.

Najmodniejsze stroje kąpielowe na lato 2015



|Od lewej: Ague de Coco, DsQuared2, Custo Barcelona|

Mając już doskonały strój kąpielowy przejdźmy do rzeczy, które przydadzą nam się do stworzenia plażowego looku. W tym sezonie, podobnie jak i w poprzednich modne są sarongi, kapelusze, kimona, długie koszule i wszelkiego rodzaju narzutki i sukienki. Nie obejdziemy się również bez dodatków. W końcu to akcesoria tworzą całość. Okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, torby i buty. Tak...na plażę idziemy w pełnym rynsztunki.

Przegląd okularów przeciwsłonecznych

Do tegorocznego zestawienia trafiły również zegarki. Pamiętajcie, że musicie znaleźć modele wodoodporne. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, by rzeczy, które zabieramy nad wodę były z odpowiednich materiałów. Plastikowa torba i ubrania z cienkich tkanin, które szybko schną to jedna z naszych porad. Zajrzyjcie do naszego zestawienia i zobaczcie, co nam wpadło w oko tym razem.

