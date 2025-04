Wiele z was ma już na pewno zaplanowane wakacje, a co za tym idzie czas spędzony na plaży. W związku z tym przygotowałyśmy dla was mały przegląd ubrań i dodatków, które w sezonie lato 2014 są must-havem. Większość już znacie, ale dla ułatwienia przygotowałyśmy wszystko tak, abyście miały w jednym miejscu. Zatem do dzieła!

1. Nakrycie głowy

Nic nowego, w końcu nawet ze względów bezpieczeństwa powinnyśmy zakrywać głowę. A z modowego punktu widzenia, najlepiej by był to kapelusz z dużym rondem bądź modny daszek.



Przegląd letnich kapeluszy

2. Stroje kąpielowe

W tym sezonie stawiamy na ekstrawagancję. Nosimy jednoczęściowe stroje z wycięciami, z modnymi nadrukami, monokini, bikini. A wszystko okraszone ozdobnymi aplikacjami, frędzlami i koralikami. Niech się dzieje!

Przegląd monokini na lato 2014

Modne stroje jednoczęściowe

35 kostiumów z nowych kolekcji

3. Torba

Podobnie, jak na co dzień, torba na plaży jest niemal niezbędna. Latem 2014 stawiamy na modne nadruki i modele w stylu etno. Koszyki są wciąż wielkim hitem!



Zobacz najmodniejsze torby plażowe

4. Biżuteria

Od jakiegoś czasu na plażę stroimy się tak, jak i na co dzień. Biżuteria, naszyjniki, bransoletki, pierścienie i cała reszta - nie rozstajemy się z nimi nawet tam.



Przegląd modnych naszyjników

5. Plażowe ubrania

Podobnie jak z biżuterią, na plaży nie rozstajemy się również z kreacjami. Sarong, pareo, czy sukienki plażowe przydadzą nam się na plażowym wybiegu mody.



Przegląd plażowych sukienek i tunik

6. Okulary przeciwsłoneczne

Bez nich się nie obejdziemy. Zachęcamy zatem do zajrzenia do naszej galerii z przeglądem nowości. Zobaczcie, jakie modele trafiły do sprzedaży w tym sezonie.

Przegląd najmodniejszych okularów przeciwsłonecznych

Zajrzyjcie do naszej galerii z plażowymi hitami: