Zaszalej i nowy rok powitaj w odcieniach złota. Połyskujące tkaniny, złote dodatki i błyszczące cekiny to całoroczny hit, jednak Sylwestra 2013, koniecznie musisz pokolorować właśnie w ten sposób. Jeśli chcesz, by twój look był jeszcze bardziej modowy, postaw na kultowe już połączenie złota z z czernią. Pokochali je Balmain i Dolce & Gabbana, kochamy i my. :)

W naszym zestawieniu znalazły się sukienki, które stworzą fantastyczny look, jeśli połączysz je z połyskującymi sandałkami lub szpilkami i dodatkami w tym samym kolorze. Boicie się? Sylwestrowej nocy można szaleć ze wszystkim.

