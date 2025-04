Moda na jegginsy - jeansy + legginsy

Jeszcze nie legginsy, ale już nie jeansy. Co to takiego? Jegginsy. Swoją nazwę zawdzięczają połączeniu dwóch słów. Podobnie jak materiału, z którego zostały wykonane. Jegginsy są modne od wielu sezonów. I nic dziwnego. Są wygodne, pasują do niemal każdej stylizacji i są dostępne we wszystkich rozmiarach.