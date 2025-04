Moda z poprzednich dekad jest hitem

Wróćmy do trendów sprzed lat. Szukajmy modowych perełek w szafach naszych mam lub sklepach z używaną odzieżą. Sprawdźcie co nosiło się kiedyś i co kreatorzy mody przywrócili do najnowszych trendów. Zatem zaczerpnij inspiracji z poprzednich dekad a uzyskasz boski look na teraz.

Reklama

Elegancka pin-up



W latach 50. królowały ołówkowe i rozkloszowane sukienki, z golfami, półgolfami, kołnierzykami lub łódkowymi dekoltami. Do tego mały kardigan. Charakterystycznym, wręcz niezbędnym dodatkiem była apaszka. Nosiło się ją nie tylko na szyi, ale także na głowie, zazwyczaj jako opaskę.

Modne apaszki - jak je nosić?

Moc wzorów

Prawdziwy szał na wszelkiego rodzaju wzory zaczął się w latach 60. To wtedy paski, krata, groszki i esy-floresy zdobiły większość damskich ubrań. Sukienki i spódnice najczęściej miały linię trapezu, a spodnie były eleganckie i proste.

fot. ONS.pl

Wyzwolone lata 70.

Dzwony, spodnie typu szwedy i mocno zaznaczona talia to charakterystyczne elementy mody z tamtych lat. Tu wygoda i luz przeplatają się z elegancja i kobiecością. Ubrania mają jednolite, nasycone barwy lub kolorowe roślinne wzory.

fot. ONS.pl

Więcej hitów na ten sezon:



Stylowa mama - Kourtney Kardashian 9 hitów z wiosennych kolekcji Bomberka - jak ją nosić?