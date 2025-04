W latach 20. XX wieku świat zmagał się z kryzysem i na każdym kroku można było zobaczyć niedostatek, ale wszyscy chcieli odmiany. Ludzie coraz większą wagę przywiązywali do mody, sztuki i zabawy. Moda lat 20. to kwintesencja tych czasów.

Reklama

Spis treści:

W latach 20. XX wieku kobiece ubiory stały się wyrazem nowoczesnego podejścia do życia i sztuki. Wiele dawnych przyzwyczajeń i poglądów zmieniła I wojna światowa, a wraz z jej nastaniem zniknęły długie suknie i ściskające talię gorsety, które były noszone jeszcze na początku XX wieku.

Takie niewygodne stroje nie odpowiadały aktywnym kobietom, które w czasach wojny musiały przejąć obowiązki mężczyzn. Pracowały na roli, były kierowcami czy operatorkami maszyn. Pamiętajmy, że w latach 20. kobiety miały już prawa wyborcze, podejmowały pracę zawodową, chodziły do kina, paliły, piły i prowadziły samochody.

W latach 20. moda weszła w epokę nowoczesną. Zrezygnowano z niewygodnych i krępujących ruchy ubrań. Kobiety można było spotkać w luźnych sukienkach z nisko osadzonym stanem. Ich strój stał się bardziej swobodny i nie eksponował kształtów, a ciasna bielizna spłaszczała klatkę piersiową - za sprawą ruchów walczących o prawa kobiet modna stała chłopięca sylwetka. Zniknęły rękawy, a kobiety zaczęły kupować maszynki do depilacji i testowały nowe dezodoranty.

Ewolucja nowoczesnej kobiecej sylwetki trwała ok. 10 lat i najbardziej fundamentalną zmianą było stopniowe odsłanianie kobiecych nóg. Przez to zaczęto przywiązywać większą wagę do obuwia i... pończoch. Królowały modele w pastelowych i cielistych kolorach, które zazwyczaj były wykonane z prawdziwego lub lśniącego, sztucznego jedwabiu.

Zmianie uległ również ideał kobiecej urody. Posągową, dojrzałą kobietę zastąpiła dużo młodsza siostra o płaskim biuście, szczupłych biodrach i udach. Linia talii w nowoczesnych sukniach wznosiła się i opadała, lokując się w końcu w okolicy bioder.

Polscy projektanci: 10 najpopularniejszych projektantów, których warto znać

Stroje wieczorowe szyto ze zwiewnych i połyskujących materiałów, które miały uwydatniać ruchy w czasie tańca. Mowa tutaj o koralikach, piórach, brylantach, plisach i frędzlach, które poruszały się w rytm muzyki i kroków (jako pierwszy zauważył to francuski projektant Jean Patou).

Całość dopełniały długie sznury pereł oraz torebki. Często używanym akcesorium, były długie cygarniczki, które można zobaczyć na fotografiach z tamtych lat.

Modne fryzury lat 20. to przede wszystkim krótkie, gustowne boby, które były chowane pod kapeluszami zasłaniającymi większość czoła. Kobiety wybierały zazwyczaj mocny makijaż - ciemna szminka i oczy podkreślone kreską, która sprawiała, że twarz wydawała się smutna.

fot. Moda lat 20. / Adobe Stock, kharchenkoirina

Pod koniec 2. dekady XX wieku kobiety zaczęły nosić kardigany i długie swetry zwane tunikami. Taki strój zakładały zazwyczaj podczas uprawiania sportów i jako elegancki strój wakacyjny. Coco Chanel zasłynęła z noszenia długiego dżersejowego swetra na plaży w Normandii już w 1913 roku.

Ciekawostką jest, że dzianiny były używane wcześniej jedynie jako materiał na bieliznę, a Chanel zaczęła z nich szyć płaszcze i kostiumy.

Dzianina idealnie pasowała do aktywnych i nowoczesnych kobiet, a elementy garderoby wykonane z tego materiału były bardzo wygodne i łatwe w transporcie. Dzianinowe ubiory sprzedawane w londyńskim domu towarowym „Gorringes” w 1926 roku nazwano nawet „odpowiednimi na wszelkie najelegantsze okazje”.

Kobiety miały do wyboru różnorodne fasony bielizny, ale wszystkie one miały za zadanie zamaskować wszelkie krągłości, których nawet najbardziej restrykcyjna dieta nie mogła zlikwidować. Biustonosze wprowadzono już w poprzedniej dekadzie, ale teraz skurczyły się do spłaszczającego biustu paska.



Majtki pozostały duże i mogły stanowić całość z koszulkami, tworząc tzw. kombinacje. Bielizna była najczęściej wykonana ze sztucznego jedwabiu lub żorżety w różowym, brzoskwiniowym, morelowym lub różowym kolorze.

Kobiety nadal nosiły gorsety, ale teraz miały one formę pasa ściskającego biodra i były pozbawione usztywniających wstawek.

Przez wieki eleganckie kobiety starały się unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych. W latach 20. XX wieku, gdy ubiory odsłaniały coraz więcej ciała, zaczęła być modna opalenizna. Gdy prawdziwa była nieosiągalna, korzystano z lamp opalających, ciemnych pończoch i pudrów. Niegdyś alabastrowa cera oznaczała życie bez konieczności pracy poza domem, a teraz oznaczała pracę w biurze lub hali fabrycznej.

Od 1922 roku bogaci amatorzy słońca mogli wsiąść do luksusowego Blue Train w Calais o godzinie 13.00 i pojawić się na Lazurowym Wybrzeżu następnego dnia rano. Te nowe rozrywki stały się okazją do zaprezentowania krawieckich nowości, chociaż kostium kąpielowy odsłaniający ciało, pojawił się znacznie później.

Bardzo ważnym atrybutem plażowicza była parasolka, która zapewniała ochronę przed słońcem i wiatrem, ale także była stylowym dodatkiem. W tamtym czasie bardzo często wybierano parasolki pokryte materiałem w odważne wzory, jedwabiem lub popularnym sztucznym jedwabiem (rayonem). Modne były również parasolki wykonane z lakierowanego papieru i zdobione egzotycznymi wzorami.

fot. Moda lat 20. / Adobe Stock, Tony Marturano

Nie wszyscy wiedzą, ale lata 20. to narodziny kultowej „małej czarnej". Dokładnie w 1926 roku wspomniana wcześniej Coco Chanel wyszła na przeciw oczekiwaniom ówczesnych kobiet, które coraz odważniej eksponowały nogi i wymyśliła „małą czarną".

Była to prosta i bardzo uniwersalna sukienka na co dzień. Kobiety pokochały ten model. Nosiły ją do pracy i na wieczór. Od tamtej pory moda na „małą czarną" wciąż trwa. Kultowa sukienka powinna znaleźć się w szafie każdej z nas.

Jakie buty pasują do czarnej sukienki? 3 najmodniejsze fasony i 3 inspiracje

W latach 20. również w modzie męskiej nastąpiły zmiany. Stroje były eleganckie i wyrafinowane. Ubrania szyto głównie z tweedu, wełny i lnu.

Oto najbardziej charakterystyczne elementy:

garnitur trzyczęściowy - był podstawą garderoby każdego mężczyzny, noszony na co dzień, na wyjątkowe okazje zakładano smoking;

spodnie Oxford Bags - z bardzo luźnymi nogawkami, noszone przez bywalców klubów jazzowych i studentów;

koszule najczęściej miały kołnierzyk typu Arrow;

krawat w skośne paski do codziennego stroju, mucha do wieczorowego;

nakrycia główy - kapelusz Borsalino, kapelusz fedora, cylinder, kaszkiet;

podwiązki do skarpet;

szelki;

buty oksfordy.

Źródło: Moda - wielka księga ubiorów i stylów (Wydawnictwo Arkady)

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.02.2018

Reklama

Czytaj także:

Spodnie flare: trend z lat 70. powraca w wielkim stylu. Komu pasują dzwony i jak je stylizować?

Jakie buty pasują do czerwonej sukienki? 7 modnych kombinacji