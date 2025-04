11 z 14

Krem do twarzy BodyBoom z komórkami macierzystymi pomarańczy i jabłek, cena ok. 105 zł

Wierny Kompan krem do twarzy z roślinnymi komórkami macierzystymi pomarańczy i jabłek to nowość od BodyBoom, która już podbiła nasze serca! Wierny Kompan to krem do codziennej pielęgnacji, który celująco zda egzamin w wielkim mieście. Jego wyjątkowy potencjał regeneracyjny kryje się w komórkach macierzystych pomarańczy i jabłek oraz oleju z zielonej kawy. Ich połączone działanie poprawia witalność komórek macierzystych naszej skóry, wpływając na poprawę jej elastyczności i gęstości. A dzięki właściwościom antyoksydacyjnym aktywnych składników kosmetyk pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Na jesień jak znalazł!