Jasne kolory są hitem tego lata i co najważniejsze – pasują niemal do wszystkiego. Beże czy pastele idealnie kontrastują i podkreślają pięknie opaloną skórę. Dzięki neutralności jasnych barw, stylizacje w takim kolorze są ponadczasowe. Świetnie sprawdzą się jako strój do pracy, na wakacyjny wyjazd czy romantyczną kolację.

Reklama

Elegancki beż

Kiedy za oknem świeci słońce i temperatury są tak wysokie, że trudno jest wytrzymać w biurze, wybierz jasną, zwiewną koszulę. Lekkie tkaniny doskonale sprawdzą się podczas pracy w nasłonecznionym pomieszczeniu. Delikatne materiały oraz ciekawa faktura sprawią, że poczujesz się nie tylko lekko, ale i elegancko.

Do ubrań w jasnych kolorach możesz dopasować ciemną biżuterię. Beże i odcienie ecru pasują do kobiet o delikatnej urodzie, jaki i tych o wyraźnych rysach twarzy. Jednak uroda tych ostatnich, dzięki stylizacjom w jasnych barwach, będzie prezentowała się łagodniej.

W beżu zawsze do twarzy!

Jasne ubrania zabierz też na wymarzone wakacje. Będą odbijać promienie słoneczne i doskonale podkreślać twoją opaleniznę. Już teraz wybierz biały top, kombinezon albo beżową koszulkę. Połącz je z jeansami, jasnymi szortami albo kolorową spódnicą.

Nie zapomnij o delikatnym makijażu. Na wakacje koniecznie zabierz bezbarwny błyszczyk, krem BB do twarzy, ale także krem z wysokim filtrem UV.

Romantyczne, jasne kreacje!

Wybierasz się na spotkanie z chłopakiem i kompletnie nie wiesz, w co się ubrać? Jeśli myślisz, że romantycznie możesz wyglądać tylko w ciemnej, opinającej kreacji, to jesteś w błędzie. Mała czarna niekoniecznie pasuje do słonecznej aury na zewnątrz. Na letnią kolację z ukochanym, wesele koleżanki czy rodzinną uroczystość wybierz jasną sukienkę. Nie zapomnij o kontrastowych dodatkach, które sprawią, że stylizacja nie będzie wyglądać nudno. Wybierz ciemne kolczyki i bransoletkę w tym samym kolorze. Gwarantujemy, że zachwycisz każdego!



Jasne gadżety!

Aby zaakcentować swój nowoczesny styl, pamiętaj o designerskich dodatkach. Do letniej sukienki dobierz te, który będą pasowały do akcesoriów albo do barwy sukienki. W takiej roli na pewno sprawdzi się designerski gadżet, taki jak smartfon z serii Samsung Galaxy S6. Jasny odcień jego obudowy będzie idealnie pasował do letniego looku!

Reklama