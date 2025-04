303 Avenue to polska modowa marka, która stawia na jakość. Jej właścicielka i projektantka mówi, że:

Styl to niewiele rzeczy, ale dobrej jakości.

Właścicielka, Marzena Niemoczyńska podkreśla, że ubrania z kolekcji 303 Avenue są ponadczasowe. Wiele jej klientek nosi je kilka lat a one nadal są modne i w dobrym stanie. Wszystko to zasługa najlepszych tkanin, do których przywiązuje bardzo dużą uwagę.

Z potrzeby reaktywacji szycia na miarę powstała linia 303 Avenue ART. Na kolekcję składają się stroje wieczorowe, kurtki, spódnice i płaszcze. Każda rzecz będzie przygotowana w jednym lub maksymalnie trzech egzemplarzach z najlepszych włoskich, francuskich i hiszpańskich tkanin.

