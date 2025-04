Mango po raz kolejny przygotowało kolekcję przeznaczoną dla kobiet z zaokrąglonymi kształtami. Violeta by Mango, bo o tej linii tu mowa to seria klasycznych ubrań, które niczym nie różnią się od tych sprzedawanych regularnie. Zarówno kolorystka, jak i tkaniny są takie same. Jedyne czym się różnią to rozmiarem. Chociaż trzeba przyznać, że niektóre z najmodniejszych krojów na jesień 2014 nie zostały włączone do kolekcji.

Moda dla puszystych od Mango

Styliści znanej sieciówki podpowiadają jak w umiejętny sposób podkreślać elementy figury, oraz jak korygować. Mięsiste dzianiny by nabrały kształtów należy podkreślić cieniutkim paskiem. Ponadto kobiety w rozmiarach do 52 powinny zrezygnować z przykrótkich bluzek na rzecz tych za pupę. A co jeszcze radzą w swoim najnowszym lookbooku styliści marki? Sprawdźcie same!

Zajrzyjcie do galerii z modnymi ubraniami Mango: