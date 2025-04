Te wiosenne ubrania z pewnością nie wyjdą z mody po jednym sezonie, a wręcz przeciwnie będą modne przez lata! Zobaczcie podstawy garderoby na wiosnę i lato dla każdej kobiety przed 30-stką.

Top z odkrytymi ramionami

Odkryte ramiona to hit sezonu wiosna-lato 2016, który z pewnością nie wyjdzie z mody przez kilka kolejnych lat. Topy odkrywające ramiona nadają całej stylizacji młodzieńczego charakteru oraz odrobiny seksapilu, który nie ma nic wspólnego z wulgarnością. Taki top wykorzystamy na wiele różnych okazji!

Lekka sukienka podkreślająca talię

Wiosną o wiele chętniej sięgamy po sukienki oraz spódnice. Warte zakupu są w szczególności zwiewne sukienki, które podkreślają talię. To ponadczasowy krój, który z pewnością nigdy nie wyjdzie z mody.

Balerinki lub mokasyny

Trudno wyobrazić sobie sezon wiosenno-letni bez pary idealnych balerinek lub mokasynów. Są one niesamowicie wygodne, a przy tym stylowe. Zdecydowanie nie powinno zabraknąć ich w żadnej szafie.

Koszula z kołnierzykiem

Klasyczna koszula sprawdzi się zarówno do pracy, na co dzień, ale także na wyjście ze znajomymi. Pasuje właściwie do wszystkiego, a wiosną i latem wygląda fenomenalnie zestawiona z trapezową spódnicą lub szortami. Warto zainwestować w koszulę zarówno w białym kolorze, jak i w barwach pastelowych, które są hitem ciepłych miesięcy.

Mała torebka na pasku

Mała torebeczka na długim pasku jest doskonała na spacery, a często możemy iść w niej nawet do pracy. Nadaje stylizacji niezobowiązującego i luźnego charakteru. Jest bardzo uniwersalna. To must-have w szafie każdej młodej dziewczyny!

Trencz

To to klasyczne okrycie wierzchnie na wiosnę, którego nie powinno zabraknąć w żadnej szafie. Okazuje się niezastąpiony w wielu sytuacjach, a poza tym pasuje do większości ubrań – zarówno tych eleganckich, jak i w luźnym stylu.

Cygaretki z wysokim stanem

Spodnie z wysokim stanem to jeden z najmodniejszych fasonów na wiosnę i lato 2016. Ten krój wydłuża sylwetkę oraz pięknie podkreśla talię. Zdecydowanie warto mieć je w swojej szafie!

