Minimalistyczna linia Reserved na wiosnę 2015

W palecie kolorystycznej linii Modern Reserved na wiosnę 2015 znalazły się biel i czerń oraz pastele i granaty. W kolekcji dominują gładkie tkaniny, a jeśli pojawią się wzory, to w wydaniu geometrycznym np. szeroka krata czy delikatne rzuciki. Na odnotowanie zasługują także wyraźne nawiązania do lat 70. - zabudowane dekolty, topy bez rękawów i spódnice o długości do kolan. Zobaczcie zdjęcia z kampanii!

Reklama