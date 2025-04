Milenijny róż, czym jest?

Według zachodniej prasy kolor nazwany w gamie Pantone - milenijnym różem, jest największym hitem sezonu. Tylko czym tak naprawdę jest milenijny róż? Czy jest to pastelowy róż? grejpfrutowy? A może delikatnie łososiowy? Sprawa nie jest wcale taka łatwa. Mimo, że nikt do końca nie jest w stanie określić ten kolor w 100%, jedno jest pewne - designerzy oszaleli na jego punkcie. A może to tylko chwilowe szaleństwo?

Milenijny róż widzimy nie tylko w modzie, ale i designie. Na zachodzie Europy nawet domy malowane są na ten odcień. O co tak naprawdę chodzi?

Podobno milenijnemu różowi początek dał Wes Anderson, który ponoć użył go w swoim słynnym filmie z 2014 roku - "Grand Budapest". Film, tak jak i ten kolor jest odzwierciedleniem odrobinę stylu retro i odrobinę kontrolowanego kiczu. Co wy na to?

Milenijny róż nazywany również Tumblr pink (nazwa pochodzi od znanego serwisu społecznościowego), jest uwielbiany przez takich projektantów, jak: Marc Jacobs, Jeremy Scott, Balenciaga, Gucci, Celine. I według specjalistów jego fenomen tłumaczony jest w prosty sposób. Milenijny róż jest zwyczajnie ironicznym odniesieniem do słodkiego piękna. Trochę kiczowaty, trochę melancholijny i wyjątkowo milenijny. Skusicie się?