Miguel Vieira to jeden z najsłynniejszych portugalskich projektantów mody, który od lat lansuje trendy na Półwyspie Iberyjskim. Ale i nie tylko, jego projekty są systematycznie prezentowane na tygodniach mody m.in. w Sao Paolo i...Łodzi. Jesteśmy ciekawe, czy i tym razem przyjedzie ze swoją kolekcją do Polski. Trzeba zaznaczyć, że projektant jest na tyle ceniony w swoim kraju, że jako jedyny podczas Lisbon Fashion Week miał 2 pokazy - męskiej i damskiej kolekcji.

Miguel Vieira na wiosnę i lato 2015

Portugalski guru mody słynie z wyrafinowanych, eleganckich i ponadczasowych kolekcji. Jednak tym razem designer wiosną i latem postawił na odrobinę luzu i sportowego sznytu. W swojej damskiej kolekcji zamiast ukochanych przez niego szpilek widzimy płaskie, wygodne buty. A zamiast dopasowanych do sylwetki krojów, luźne, atletyczne oversize'y. Kolekcja jest świetna, jednak my wolimy jego wyrafinowane, snobistyczne ciuchy, do których nas przyzwyczaił.

