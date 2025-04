Miguel Vieira to jeden z najsłynniejszych portugalskich projektantów mody. Znany naszej publiczności dzięki gościnnym pokazom na łódzkim tygodniu mody. Właśnie się dowiedziałyśmy, że w maju Vieira pojawi się na FashionPhilosophy ze swoją jesienno-zimową kolekcją. A my już teraz pokazujemy kolekcję, którą zaprezentuje podczas Designer Avenue w Łodzi.

Miguel Vieira - kolekcja jesień-zima 2015/2016

Projektant na początku marca pokazał swoje najnowsze projekty w ramach ModaLisboa - Lisbon Fashion Week. To tam, gdzie co sezon można oglądać przynajmniej jeden pokaz polskiego designera.

Jednak wracając do samej kolekcji. Miguel Vieira to wyrafinowanie w każdym tego słowa znaczeniu. Wielbi on bowiem luksus, klasykę i niesamowicie ekstrawaganckie niuanse. W końcu południowcy mają swój charakterystyczny temperament.

Jesienią i zimę stawia na ukochaną przez siebie czerń. Tym razem miesza on ją z klasycznym granatem, bielą i ostatnio popularną marsalą. W kolekcji odnajdujemy jego elegancki sznyt, który tak bardzo kochają kobiety. Od lat! Mocno zaznaczona talia, seksowne niedopowiedzenia w postaci przeźroczystości i połysk. Znajdujemy tu zarówno propozycje na co dzień, jak i na wielkie okazje. Trzeba przyznać, że Vieira wie co robi, a my kochamy jego styl. Z chęcią znalazłybyśmy jego ubrania w naszych szafach.

A wam jak się podoba?

