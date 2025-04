Do najmodniejszych kolorów sezonu zaliczamy wszystkie pastelowe odcienie. A wśród nich oczywiście nie może zabraknąć mięty. Kolor, który wiosną i latem pokochał Christopher Kane (Na zdjęciu powyżej), pokochałyśmy i my. Jest modny, wdzięczy i bardzo kobiecy dlatego w tym sezonie stawiamy na miętowe total looki!

Miętowe ubrania i dodatki

Pastele wiosną i latem 2014 łączymy z modną bieli i ze sobą nawzajem. Komplety w tym stylu, nie ważne jakiego koloru grają ze sobą doskonale. My wybrałyśmy się na zakupy do popularnych sieciówek, gdzie znalazłyśmy mnóstwo biżuterii, butów i ciuchów w tym jakże modnym odcieniu. Poczujcie miętę i wy zaglądając do naszej galerii!

1 z 23 Miętowe czółenka New Look, cena ok. 89 zł

2 z 23 Miętowa bluzka Carry, cena ok. 39 zł

3 z 23 Miętowe baleriny Carry, cena ok. 39 zł

4 z 23 Miętowe baleriny New Look, cena ok. 79 zł

