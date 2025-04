Michał Szulc to kolejny projektant z Polski, który pokazał swoją kolekcję na tygodniu mody w Lizbonie. ModaLisboa to fashion week, który współpracuje od lat z naszym łódzkim odpowiednikiem - FashionPhilosophy. Od lat, a raczej od samego początku polskiej edycji. Dzięki temu u nas możemy oglądać kolekcje portugalskich designerów (Miguel Vieira, Nuno Gama, V!tor, White Tent), a my wysyłamy do nich swoich. W Lizbonie pokazywali się już m.in. Łukasz Jemioł i duet MMC.

Reklama

Michał Szulc na ModaLisboa

Niedawno pokaz projektanta podziwialiśmy w Warszawie, gdzie zaprezentował swoją kolekcję na wiosnę i lato 2015. Tym razem przeniósł się na południe, gdzie w słonecznej aurze jego kolekcja została przyjęta bardzo ciepło. Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne, w końcu po historycznym zwycięstwie Polski nad Niemcami może być już tylko lepiej!

Reklama

Pokaz Michała Szulca w Warszawie na wiosną 2015