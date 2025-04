We wnętrzach warszawskiego teatru Imka, przy akompaniamencie wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej, Michał Szulc zaprezentował swoją najnowszą kolekcję "Galene" na jesień i zimę 2016/2017. Mimo, że inspiracją dla projektanta była moda z czasów PRL-u, na wybiegu nie pojawiły się sylwetki bezpośrednio odnoszące się do tego okresu, a do związanej z nim konieczności ograniczeń.

Polska lat 70. i 80. to dla mnie czas udawania: plastikowych owoców i sztucznej biżuterii. Dlatego podczas tworzenia kolekcji postanowiłem odnieść siędo idei imitacji.

- wyjaśnia Szulc.

Michał Szulc - kolekcje "Galene"

Motyw „udawania” jest widoczny w niemal wszystkich elementach najnowszej linii. Poziome ciecia w żakietach zszytych z różnych materiałów czy linie naszywanych pereł (biżuteryjne aplikacje to całkowita nowość w projektach Szulca), sugerują, że zostały na siebie narzucone 2 różne rzeczy. Sylwetki w GALENE zostały złożone z pozornie przypadkowych elementów. Do tej pory projektant prezentował zazwyczaj tkaninowe total looki, tym razem zbudował stylizacje z elementów o różnych kolorach, grubościach i fakturach.

|Od lewej: Macademian Girl, Magda Samborska (look Michael Hekmat), Mela Koteluk - fot. ONS.pl|

Na evencie pojawiła się również grupa polskich celebrytek i gwiazd. Macademian Girl jak zwykle w stylizacji na rajskiego ptaka, Magda Samborska znana jako Rebellook w komplecie od Michaela Hekmata a także reprezentantki alternatywnej sceny - Mela Koteluk i Marika.

Podsumowując...

Jak można było się spodziewać po Michale nie było banalnie. Zarówno jeśli chodzi o scenografię jak i o oprawę. Podsłuchując komentarze w kuluarach nie wszystkim podobała się kolekcja, niektórzy mówili, że w porównaniu do poprzednich jest słabsza. Jednak niepotrzebnie ludzie, w szczególności w naszym kraju skupiają się na negatywach. My w związku z tym wybrałyśmy sylwetki z jego kolekcji, które najbardziej przypadły nam do gustu. W końcu nie cała kolekcja musi nam się podobać, prawda?

