Wczoraj wieczorem Michael Hekmat zaprezentował swoją najnowszą kolekcję sygnowaną własnym nazwiskiem a także premierową kolekcję linii Blessus w bardziej casualowym stylu. Na koktajl party w warszawskim Weles pojawiło się kilka gwiazd. Niemal wszystkie postawiły na czerń bo taki był też dress code imprezy.

Gwiazdy na prezentacji Michaela Hekmata

Kasia Warnke wybrała czarny total look z kolekcji Blessus Resort 2016, podobnie jak Maddie Kulicka. Modela miała na sobie czarny płaszcz z zimowej kolekcji Michaela a także transparentną tunikę, którą uzupełniła prostym body z Intimissimi. Kasia Stankiewicz, która również postawiła na Blessus miała na sobie czarną koszulę i spódnicę do kolana w odcieniu szarości. Całość uzupełniła sandałkami z frędzlami z New Look.

Anna Kalczyńska z Dzień Dobry TVN miała na sobie sukienkę marki Babylon i wysokie kozaki na obcasie z nowej kolekcji Kazar. A na koniec Marta Wierzbicka. Gwiazda wybrała czarny garnitur z kolekcji Georgii May Jagger dla Reserved. Wyglądała świetnie. A, która waszym zdaniem wypadła najlepiej?

