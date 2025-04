Michael Hekmat, twórca marki Blessus przedstawia swoją wiosenno-letnią sesję wizerunkową, której twórcą jest po raz kolejny brytyjski fotograf Rui Faria. Efektem kolaboracji są fantastyczne zdjęcia, na których przeważa biel i czerń, przełamana limonkową tkaniną z połyskiem.



Blessus na wiosnę i lato 2015

Naszymi faworytami są obszerna kamizelka, która może służyć za sukienkę, jak i tunikę do boskich i jakże modnych dzwonów. A do tego koronkowe cudeńka, bez których w nadchodzących sezonach nie może obyć się żadna kobieta.

Kolekcja na wiosnę i lato 2015 jest bardzo graficzna. Ograniczyłem paletę kolorów do nieśmiertelnej czerni i bieli. Jaskrawym akcentem jest żakard w kolorze cytrynowo srebrnym, lekko tkany, bardzo plastyczny. Skupiłem się na detalach, tak jak wyszywane kamieniami półszlachetnymi szwy i dekolty. Zaś koronka dodaje odrobiny romantyzmu i kobiecości, od której staram się nie stronic. Jest to niejako kontrast do bardzo geometrycznych i może wręcz surowych form nawiązujących do lat 50. i 60. w modzie i historii kostiumu."

- mówi Michael Hekmat



