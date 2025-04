W 2012 roku marka Mexx zainspirowana ogromnym talentem i osobowością Candy Dulfer - światowej sławy saksofonistki, postanowiła podjąć z nią wyjątkową współpracę. W wyniku mieszanki kreatywnych pomysłów powstała kolekcja, której przyświeca filozofia "lepiej być prawdziwym niż być idealnym".

Reklama

Kolekcję Mexx by Candy Dulfer można określić jako mieszankę stylu casual oraz glamour. Jednym z najciekawszych jej elementów jest czerwony print w panterę. Przeważające kolory to czarny, burgund i złoto. Kolekcja składa się z 24 elementów, które można dowolnie mieszać, tworząc kompletny i oryginalny look.

Zobaczcie więcej:

Reklama

Stylowa kolekcja Reserved na Karnawał

Styl glamour w kolekcji New Yorker Amisu

Fryzury gwiazd w stylu glamour

Zobaczcie całą kampanię Mexx by Candy Dulfer: