Kobiece piękno, niczym diament, wymaga właściwej oprawy, a w zasadzie opraw. Dobrze dobrane okulary i kilka stylistycznych trików uwypuklą twoje atuty i zamaskują drobne niedoskonałości.

Reklama

W szkole przezywali cię „okularnicą”. Te czasy już nie wrócą! Teraz pamiętaj, że okulary są twoim wielkim atutem i elementem stylizacji, dzięki któremu z podniesionym czołem będziesz szła przez życie. Dobrze dopasowane do owalu twarzy właściwie uwypuklą rysy, zmniejszą widoczność „drażliwych” punktów (np. nosa, zbyt mocno zarysowanych kości policzkowych lub wysokiego czoła), a przy okazji podkreślą zajmowaną przez ciebie pozycję zawodową. Okulary to nie tylko akcesorium wspomagające widzenie, ale niezwykle ważna część twojego wizerunku.

Dla Joanny zespół stylistów przygotował pięć odsłon „tematycznych” – stylizację boho, casualową, smart casualową, biznesową i balową (sylwester i karnawał przed nami). Do każdej z nich z kolei dodano oprawy okularowe z oferty Vision Express, które wpasowują się w prezentowany przez Joannę typ urody – z większymi lub szerokimi oprawkami. Kończymy w tym miejscu teorię i przechodzimy do cudownej metamorfozy!

Oto Asia!

Do udziału w naszych metamorfozach zaprosiliśmy Joannę (36 lat) – prywatnie mamę trojga dzieci, zawodowo aktorkę teatralną i serialową. Joanna ma ciekawy typ urody – dość pociągłą twarz, wysokie czoło, wyraźne kości policzkowe i mocne rysy twarzy. Są to jej atuty, a my pokażemy, jak je wykorzystać, by jeszcze bardziej wydobyć jej urok.

fot. materiały prasowe

Królowa boho

Kolory ziemi przełamane głębokimi odcieniami błękitów świetnie komponują się z ciemnymi włosami Joanny. Delikatny makijaż łagodzi mocne rysy twarzy (zwłaszcza kości policzkowe), a cielisty odcień ust współgra z kolorystyką ubrań.

1. Heritage Swarovski 2. Fuzion (FUBF04, kolor PX) 3. Miki Ninn (MNB F19, kolor LL)

Boho to ciepła i dojrzała, świeża kobiecość. Dziewczęcą delikatność nadają jednak okulary Heritage w typie kujonek. Spore oprawki na bazie lekko zaokrąglonego prostokąta podkreślają delikatnie pomalowane powieki. Uwagę mocno skupia struktura opraw - brązowy szylkret zdobiony kryształkami Swarovskiego.

Casual - klasyka nigdy nie wychodzi z mody

Ważne spotkanie biznesowe wymaga stosownej stylizacji. Klasyczny kostium w stylu Coco Chanel jest właściwym wyborem. Śniada karnacja Joanny w połączeniu z nasyconym różem i nieregularną fakturą materiału wygląda elegancko.

1. Heritage (HEA F85, kolor HH) 2.Sensaya (SYBF38, kolor BD) 3. Sensaya (SEN 29, kolor C01)

Makijaż jest delikatny, ale można pozwolić sobie na pełniejsze podkreślenie ust. Główną rolę odgrywają tu jednak okulary. Wybrałam tzw. kocie oczy marki Sensaya. Uniesione rogi oprawek oraz duże fronty podkreślają kobiecość. Metalowe zdobienia stanowią ciekawy kontrapunkt dla czerni acetatu.

Wieczorowo - niech żyje bal!

Do wieczorowej stylizacji Joanny wybrana została długa, połyskująca i taliowana suknia z aksamitnym paskiem. Nie potrzeba tu nic więcej, poza złotą kopertówką i szpilkami. Nie może też zabraknąć odpowiednich okularów.

1. Heritage (HECF24, kolor BB) 2. Boss Orange (0219, kolor FIX)

W przypadku tej kompozycji wybrałam ciekawe oprawy marki Boss Orange. Białe boki fantastycznie rozświetlają twarz modelki. W takim zestawie jest zmysłowo, kobieco i czarująco.

Reklama

Prawdziwa odmiana

Jak widzisz okulary mogą zmienić twój wizerunek! Zacznij bawić się modą i wybierz idealne oprawki, które zmienią twój styl i podkreślą kobiecość.