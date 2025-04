Męski garnitur nigdy nie był tak seksowny! Odpowiednio dopasowany na kobiecym ciele rozbudza wyobraźnię, pragnienia i... modę!

Bez wątpliwości Marlena Dietrich ponownie przyśniła się projektantom, ponieważ na wybiegu jest pełno jej seksownego męskiego stylu. Czuć dominację, dystans oraz ogromny magnetyzm! Dopasowane garnitury, nie ograniczają się do szykownych marynarek. Trendy te zmodernizowały koszule, żakiety, spódnice oraz kobiece buty. Wszytko zabiera smaku młodego dżentelmena oraz kobiety wyzwolonej. Trudne do wyobrażenia? Zobacz, jak to faktycznie wygląda u poszczególnych kreatorów współczesnej mody.

[CMS_PAGE_BREAK:Dolce & Gabbana]

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana 2011/2012

Pokaz Dolce&Gabbana zaskoczył swoimi zróżnicowanymi płciowo propozycjami. Kreacje na styl męski bazowały na takich ikonach świata muzyki jak Janelle Monae, Marie Fredriksson i wielu innych kobiecych sylwetkach, lubiących nosić męską garderobę. Kreacje były bardzo chłopięce i niepokorne, miały kojarzyć się z niegrzecznymi (ale bardzo fajnymi!) chłopcami. Skutek i sukces kolekcji jest spektakularny, gdyż natychmiast wszelkie kampanie reklamowe podchwyciły ciekawe stylizacje z uporem powielając pokaz tego znakomitego domu mody.

Zobacz całośc pokazu:

Dolce & Gabbana fall 2011

Dolce & Gabbana fall 2011

[CMS_PAGE_BREAK:Salvatore Ferragamo]

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo 2011/2012

Dom mody Salvatore Ferragamo postawił na inspiracje latami prohibicji - latami 30- tymi. Pasiaste garnitury, a także uniformy pojawiały się w wersji bardzo kobiecej, jednak zdecydowanej. Szeroka i wyraźną linia ramion kontrastowała z wąską talią oraz niebotycznymi obcasami. Modelki prezentowały również bardzo seksowny makijaż, który był przeciwieństwem prostego i schludnego uczesania rodem z filmu Chicago.

Zobacz całość pokazu:

Salvatore Ferragamo fall 2011

Salvatore Ferragamo fall 2011

[CMS_PAGE_BREAK:The Row]

The Row

The Row 2011/2012

Pokaz domu mody the Row mieszał się z inspiracjami carskiej Rosji i modą lat 80- tych. Zdecydowana kolorystyka jesieni, futra oraz szerokie krawaty wywołały poruszenie i ekscytację widowni. Modelki prezentowały garnitury w typowo męskim stylu, z czego tylko dodatkowe paski oraz guziki mogły ujawniać ich kobieca sylwetkę - ubrania były obszerne. Mimo to całość prezentowała się bardzo zmysłowo i pociągająco.

[CMS_PAGE_BREAK:Balamin]

Balamin

Balamin 2011/2012

Dom mody Balamin skupił się na rockowych propozycjach na styl glam. Prezentowane kreacje składały się w większości z dopasowanych dłuższych marynarek z dodatkowymi poduszkami na ramionach. Nie brakowało również spodni na styl garniturowy - wręcz kabaretowy. Plisy, mankiety i proste buty uzupełniały całość konwencji perfekcyjnie. Poszczególne kreacje zostały wzbogacone również o cudowny połysk cekinów, które tego karnawału będą szalenie modne.

Zobacz całość pokazu:

Balamin fall 2011

Balamin fall 2011

[CMS_PAGE_BREAK:Angelo Marani]

Angelo Marani

Angelo Marani 2011/2012

Pokaz Angelo Marani był niezwykle bogaty. Kreacje mieniały się warstwami, z których każda była dopracowana do perfekcji. Kapelusze, futra, dopasowane koszule i garniturowa oprawa wprowadzały nastrój końca lat 70-tych oraz przepychu. Modelki w większości prezentowały dopasowane dzwony oraz naturalny look.

Zobacz całość pokazu:

Angelo Marani fall 2011

Angelo Marani fall 2011

