Męskie buty i dodatki Clarks

Kolekcja obuwia męskiego marki CLARKS jesień/zima 2015 to klasyka w nowoczesnej odsłonie. Twórczej reinterpretacji poddane zostały ponadczasowe wzory, m.in.: derby, brogsy, loafersy, trzewiki, buty motocyklowe. Absolutnym hitem sezonu są sztyblety oraz buty o masywnych sylwetkach na tzw. „traktorach”. W kolekcji dostrzec można wyraźną inspirację stylem militarnym oraz sportowo-rekreacyjnym (m.in. obuwie outdoorowe i trekkingowe). Króluje stylowa, a zarazem dość praktyczna kolorystyka: czerń, niebieski, granat, szary, a przede wszystkim bogata paleta brązów: od odcieni złocistych, grzybowych, poprzez orzech, mahoń, burgund, kasztan, tytoń, po ciemnoczekoladowy brąz. Obuwie, wykonane z wysokogatunkowych skór, zamszów i nubucków, wyposażone jest w szereg innowacyjnych technologii takich, jak Warm Lined (warstwa ocieplająca), membrana GORE-TEX, Waterproof, Extreme Comfort (technologia zapewniająca komfort cieplny stóp nawet przy temperaturach do -20 stopni!!!). Dzięki nim obuwie marki CLARKS sprawdzi się znakomicie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Najnowsza kolekcja obuwia męskiego CLARKS to połączenie modnego wzornictwa z wysoką jakością, trwałością i funkcjonalnością.