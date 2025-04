Męskie buty i dodatki Aldo - wiosna-lato 2014

Jak co roku, marka Aldo przygotowała kolekcję butów i dodatków dla facetów. W tym sezonie kampania reklamowa zachęca do zakupów jak nigdy. Inspirowane pop-kulturą, energetyczne zdjęcia, a do tego przystojni modele Simon Nessman i Eric Ramos.

fot. Materiały prasowe Aldo

Marka Aldo zainspirowała się minimalizmem ogarniającym aktualnie świat mody. Przez co sprowadziła swoją wiosenno-letnią kampanię do czystej, minimalistycznej bieli. Biel jako tło i jako motyw przewodni stylizacji pozwała zaistnieć kolorowym butom i dodatkom jak nigdy wcześniej.

fot. Materiały prasowe Aldo

W sklepach Aldo wiosną i lato 2014 znajdzicie wszystko to, co aktualnie jest modne. Zamszowe buty na kolorowej podeszwie, plecaki, czy okulary w stylu lat 80. to tylko niektóre z nich.

Zajrzyjcie do galerii z męskimi hitami Aldo na wiosnę i lato 2014: