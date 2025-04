Męski garnitur na rok 2010 rozpracowany

Męskie trendy modowe nie przechodzą równie ekspresywnej rewolucji, jak dzieje się to w przypadku mody kobiecej. Ale i tu możemy zaobserwować pewne zmiany. Strój formalny inspirowany jest duchem lat 20-tych i 30-tych, w nieco odświeżonym wydaniu. Nowością jest bardziej krzykliwa kolorystyka ubrań i nowocześniejszy krój. Można przypuszczać, że trend ten będzie utrzymywał się dłużej niż tylko w nadchodzącym sezonie.

Fot. Zara

Najwięksi projektanci świata mody powrócili do klasyki. Jak łatwo zauważyć, krój marynarki jest dopasowany do sylwetki mężczyzny.

Fot. Ashy Symest - Claude Simonon

Rok 2010 to perfekcyjne połączenie klasycznego krawiectwa ze współczesną linią. Militarne, proste cięcia, szersze ramiona i szczupły pas to aktualne trendy w modnych marynarkach. Do tego przewiewne, wysokogatunkowe materiały, dzięki którym garnitur zapewnia, oprócz nienagannego wizerunku, także wygodę i swobodę.

Fot. Zara

W nowoczesnych marynarkach projektanci odchodzą od dwurzędowych zapięć. Co nie znaczy, że niektórzy nadal nie są wierni krojowi "Kent", w którym dłuższa linia dwurzędowej klapy ciągnie się aż do pasa. Dom mody Chanel zaprezentował absolutny hit tego sezonu. Linia marynarki jest wąska i tworzy literę V, dzięki temu całość podkreśla sylwetkę i wyszczupla nawet mniej wysportowane ciało.

Fot. Chanel

Fot. Michael Kross, G Star, Chanel

Kamizelka przez długi czas była ignorowana przez większość projektantów. Odrodziła się w modzie ulicznej i powróciła szturmem, jako nieodzowny element garnituru. Jest to zamierzone działanie, ponieważ większa ilość warstw pozwala budować sylwetkę. W latach 40-tych garnitur trzyczęściowy znajdował się w każdej męskiej garderobie i ku tej idei skłaniają się współcześni projektanci.

Propozycje od Toma Forda charakteryzują się niebanalną kolorystyką i nowoczesnymi materiałami.

To współczesne wersje modnych garniturów z lat 40-tych.

Fot. Tom Ford's collection

Spodnie z szerokimi nogawkami z plisem narodziły się w Oksfordzie. Dzięki nim wygląd całego garnituru nabiera swobody. Powinny być dopasowane do kamizelki bądź marynarki, ale kolorystyka i grafika wcale nie musi być jednolita. Ważne, by całość dobrze harmonizowała ze sobą.

Fot. Chanel

Fot. Nicholas Hoult GQ

Jak wybrać odpowiedni garnitur? Oto kilka rad, które warto zapamiętać. Jeden guzik sprawia, że pas wygląda szczuplej a mężczyzna wydaje się wyższy. Dwa guziki są bardzo popularne i stanowią idealny kompromis między klasyką a najnowszymi trendami. Trzy guziki, które preferują m.in. Tom Ford i Ralph Lauren, to dobre rozwiązanie dla wysokich i postawnych mężczyzn. Cztery i więcej nawiązują do stylu marynarskiego.

Aby wybrać dobry model zwróć uwagę na krój spodni i marynarki, materiał z jakiego został uszyty oraz ilość guzików. Życzymy powodzenia w wyborze odpowiedniego garnituru!



Magda Balul