Springfield przygotował męską kolekcję na wiosnę i lato 2014 w bardzo zróżnicowanym stylu. Jak widać marka wychodzi na przeciw mężczyznom ceniącym sobie zarówno sportowy styl, elegancki, jak i ten smart casualowy.

W kolekcji Springfield na wiosnę i lato 2014, znajdujemy modne elementy męskiej garderoby w nowych wydaniach. Koszule w ekstrawaganckie printy, czy eleganckie kardigany w drobny wzorek. Dzięki temu linia mimo, że klasyczna zyskuje nowego smaku.

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie kilkanaście inspiracji na gotowy look na nadchodzące miesiące. Oby do wiosny!