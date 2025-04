Już jest nowa męska kolekcja Carolina Herrera na wiosnę i lato 2015! Zobaczcie, co w niej znajdziemy!



Kolaż Polki.pl / fot. Materiały prasowe Carolina Herrera



Kolekcję dla mężczyzn Carolina Herrera na wiosnę i lato 2015 dla mężczyzn opisać można jako „sportową elegancję”. Znajdziecie tu lekkie, dobrze skrojone marynarki, krótkie płaszcze i kurtki stylowe koszulki polo i swetry oraz luźne spodnie i bermudy. To co przykuwa uwagę to żywe kolory, wśród których dominują soczysta zieleń, czerwień, żółć kobalt, a także niebanalne printy: pasy, kropki i kwiaty. Wszystko to sprawia, że kolekcja prezentuje się wyrafinowanie, lekko i nowocześnie.