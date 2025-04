Medicine na jesień i zimę 2015/2016 proponuje 3 linie Mythology, Bohemian i Heritage - to dobre rozwiązanie sprawi, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Reklama

Medicine kolekcja jesień-zima 2015/2016



Pierwsza to Bohemian - stylistycznie odwołująca się do wszechobecnych lat 70. W tej linii przeważa ponadczasowa czerń. A elementami na które warto zwrócić uwagę są zamsze, miękkie swetry oraz frędzle, które podkreślają subtelnie hipisowski look.

Inna opcja z jesiennej kolekcji tego polskiego brandu to Heritage - inspirowana nonszalancką angielską elegancją. Pełna jest klasyków stylu casual w modnych odsłonach

#backstage #sesja #AW15 #wearmedicine Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MEDICINE everyday therapy (@wearmedicine) 11 Sie, 2015 o 12:47 PDT

Ostatnią z propozycji brandu jest kolekcja Mythology. Linia ta to przede wszystkim nadruki autorstwa Olgi Mulicy, eksplorującej temat antycznej mitologii, łącznie z jej bardziej mrocznymi i kontrowersyjnymi motywami.

Wszystko złożył w całość Bartek Wieczorek, jeden z najlepszych fotografów modowych w naszym kraju. Podoba się wam?

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

16 sierpniowych nowości z sieciówek Jesienią plisy nabiorą nowego wymiaru! 12 kultowych torebek!