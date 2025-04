Medicine to stosunkowo młoda marka na polskim rynku, jednak od samego początku wyróżnia się fantastyczną kreacją. Aktualna, jak i poprzednie sesje wizerunkowe marki były na wysokim poziomie. Tym razem za obiektywami stanął duet Zuza Krajewska & Bartek Wieczorek, zaś stylizacją zajął się ponownie Robert Kiełb.

Reklama

Slow Food Therapy, czyli jesienna kolekcja Medicine

Sceneria najnowszej kampanii marki to spotkanie ze znajomymi. Stylowy relaks pięknych i młodych przypomina odrobinę rodzinkę Tommiego Hilfigera. Głębokie czerwienie, dżins i oversize'owe dzianiny są fantastyczne. Do tego modne printy i fokus na dodatki. Trendy botki, duże torby, czyli wszystko to czego potrzebujemy jesienią.

Reklama

Więcej mody na jesień z sieciówek:

Stradivarius na jesień 2014

Jesienno-zimowe Simple CP

Dorothy Perkins na jesień 2014

Zajrzyjcie do galerii z nowościami Medicine: