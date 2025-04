Massimo Dutti pokazał właśnie lookbook kolekcji pre-fall 2015. Linia, która jest łącznikiem między letnimi ubraniami a jesiennymi łączy w sobie najnowsze trendy. Na przód wychodzą przede wszystkim ukochane przez wszystkich lata 70. Mamy tu dużo stylowego zamszu i denimu. A kolorystyka utrzymana jest w odcieniach ziemistych - beże i brązy.

Massimi Dutti pre-fall 2015

Chociaż szalejecie zapewne jeszcze na wyprzedażach to wiele z was już myśli w co będzie się ubierać gdy słońca będzie mniej a temperatury spadną do granic możliwości. Massimo Dutti podpowiada! Projektanci marki stawiają na stylowe połączenie dżinsu i dzianiny. Narzutki w stylu boho, eleganckie kamizelki maxi a wszystko z charakterystycznymi wstawkami - frędzlami i cieniutkimi paseczkami.

W nowej kolekcji znajdziemy ubrania zarówno takie, które sprawdzą się jeszcze teraz jak i te, które będziemy nosić za kilka miesięcy. Jednak już teraz możemy się zaopatrzyć np. w kozaki, które latem założymy do letniej sukienki a zimą do długich spodni.

