Massimo Dutti lookbook wiosna 2014 - Constance Jablonski

Piękna top modelka polskiego pochodzenia po raz kolejny została twarzą hiszpańskiej marki Massimo Dutti. Chodzi oczywiście o Constance Jablonski i najnowszy lookbook Massimo Dutti na wiosnę 2014. Jej słowiańska i nietuzinkowa uroda doskonale współgra z prostotą i ponadczasowością projektów tego brandu.

Massimo Dutti lookbook wiosna 2014

W najnowszej kolekcji przeważają naturalne odcienie bawełny, brązy, biel i beże. Designerzy Massimo Dutti w kolorach stawiają na niebieskie akcenty, a we wzorach na znany, brytyjski print - paisley. W sklepach marki znajdziecie zatem ubrani i dodatki, które mimo, że wpisują się w aktualne trendy modowe, to będziecie mogły je wykorzystywać w swoich stylizacjach przez lata. To jest właśnie magia klasyki.

Zajrzyjcie do galerii z lookbookiem Massimo Dutti na wiosnę 2014: