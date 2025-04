Anja Rubik ponownie pojawiła się w kampanii Massimo Dutti. Wcześniej w wersji solo, tym razem zaangażowała do współpracy swojego męża Sashę Knezevica. Modela, który niestety nie zrobił takiej kariery jak nasza śliczna rodaczka. A ostatnimi czasy największe projekty zdobywał najprawdopodobniej właśnie dzięki swojej żonie. Wcześniej przystojną parę mogliśmy oglądać m.in. w reklamach Apart czy edytorialu do Vogue Mexico.

Anja Rubik z mężem w kampanii Massimo Dutti

Letnie propozycje ekskluzywnej sieciówki przenoszą nas w sielankowe plenery egzotycznych wakacji. Utopijne pejzaże, słońce, plaża i wypoczywająca stylowa para napawa nas chęcią wyjazdu gdzieś daleko stąd. W kolekcji znajdziecie mnóstwo propozycji na ciepłe sezony. Przeważa tu kolor biały, beżowy i odcienie letniego nieba. Marka nie zapomniała również o modnych printach.

Latem w sklepach Massimo Dutti znajdziecie również rzeczy z typowych dla tego sezonów trendów. Marynarskie paski, etniczne boho i ubrania, których nie może zabraknąć w naszej wakacyjnej walizce. Obszerne koszule z naturalnych tkanin, stroje kąpielowe, zwiewne sukienki i odrobina stylu safari. Jesteśmy pewne, że wśród najnowszych propozycji tej hiszpańskiej sieciówki znajdziecie mnóstwo ubrań i dodatków specjalnie dla siebie.

