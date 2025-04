Jak można się było spodziewać hiszpańska sieciówka podobnie jak wszystkie inne popadły w fiksację na punkcie mody lat 70. Jednak tym razem jest to styl w wersji takiej jaką kochamy najbardziej. Elegancka, stylowa i wyrafinowana. Zobaczcie zatem czym możemy się zainspirować oglądając najnowszą kampanię marki.

Massimo Dutti na jesień i zimę 2015/2016

W kolekcji znajdziemy dużo bieli i naturalnych odcieni ziemi. Boskie połączenia możemy przełożyć również na własną garderobę. Dla przykładu - wysokie kozaki na słupku zmiksuj z modnymi spodniami cullotes lub spódnicę z wysokim stanem z prostym golfem. Jeśli nie będziesz miała pomysłu zawsze możesz zapytać mamy lub starszej znajomej.

The Autumn Winter 2015 Campaign | Photography by @mariotestino. Starring @cameron_r and @seanopry55 #MassimoDuttiCampaign Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @massimodutti 17 Lip, 2015 o 6:59 PDT

W kolekcji Massimo Dutti bardzo spodobały nam się futra - koniecznie przewiązane cienkim paskiem dla podkreślenia talii. Stylowa skóra to przede wszystkim spódnice midi. Do tego kochany przez największych designerów na świecie zamsz. Jak się okazuje w tym sezonie nie obejdziemy się bez wysokich kozaków bowiem to one są kwintesencją tej mody. Zobaczcie zresztą same - galerię ze zdjęciami znajdziecie poniżej.

