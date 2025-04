Przyszedł kolejny miesiąc i kolejne hity, o których marzymy. W końcu designerskie ubrania to coś co kusi fashionistki jak nic innego. Tym razem zakochałyśmy się - ponownie w mocno zdobionej torebce i płaskich lakierkach od Dolce & Gabbana. Są boskie - tak piękne, że można by je było po prostu postawić na półce.

Marzenia fashionistki

W związku z tym, że wakacje trwają znalazłyśmy fantastyczny kostium w rozpoznawalnym stylu Missoni. Jednoczęściowy strój kąpielowy z "włóczki" na pewno zwróci uwagę innych plażowiczów. Podobnie jak klapki, które są wciąż bardzo modne. My znalazłyśmy piękne u Givenchy. W czasie letnich miesięcy przydadzą się również wygodne klapki.

Perfect ladies' best friends. #DGCerimonia #dgwomen Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 27 Maj, 2015 o 8:48 PDT

W naszym zestawieniu znalazła się również piękna torebka Versace a także czarny kuferek od Alexandra McQueena. W tym miesiącu zaszalałyśmy i wybrałyśmy piękną suknię Oscara de la Renty, za bagatela ok. 30,000 złotych. A co jeszcze trafiło na naszą listę? Zobaczcie same!

