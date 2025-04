Kolejny miesiąc i kolejne perełki. Przeglądając internetowe sklepy z tyloma designerskimi wspaniałościami chce nam się płakać, że tyle kosztują. Jednak marzyć nikt nikomu nie broni, dlatego z przyjemnością prezentujemy wam nowości od Dolce & Gabbana, Roksandy Ilincic, Alexandra McQueena, Victorii Beckham i innych.

Designerskie nowości - marzenia fashionistki

Od pierwszego wejrzenia zakochałyśmy się w przeźroczystych szpilkach od Dolce & Gabbana. Wyglądają jak szklane buciki kopciuszka - prawdziwe marzenie. Są tak piękne, że pewnie niewygodne - ale na półce wyglądałyby jak dzieło sztuki.

Oprócz tego zakochałyśmy się w ultra wysokich kozakach od Gianvito Rossiego i pięknych botkach z frędzlami z jesiennej kolekcji Burberry. A do tego okrycia wierzchnie, bez których niestety nie obejdziemy się przez najbliższe kilka miesięcy. My stawiamy przede wszystkim na pudrowe futerko od Acne Studios...

We wrześniowym zestawieniu nie mogło zabraknąć również torebek. A wpadło nam w oko kilka modeli. Zgniła zieleń od Chloe doskonale uzupełni looki na co dzień. Zaś boska kopertówka od Toma Forda to istne marzenie. Victoria Beckham i Stella McCartney w swoich kolekcjach też mają prawdziwe cacuszka...ku naszej rozpaczy :)

