W tym miesiącu stawiamy na jeszcze letnie ubrania i dodatki, ale już marzą nam się modowe perełki z jesiennych kolekcji słynnych domów mody. Jeszcze teraz z chęcią nosiłybyśmy na co dzień żółtą torebkę Miu Miu lub to kolorowe cudeńko z frędzlami od Rogera Viviera. Obie te torebki to istne cacka - akcesoria w tym stylu pasować będą do wszystkiego - dosłownie!

Sierpniowe marzenia fashionistki

Chociaż wciąż ubolewamy nad cenami (skórzana kurtka Toma Forda to koszt używanego samochodu), jednak nikt nam nie zabroni pomarzyć. Zatem w sierpniu chciałybyśmy, żeby do naszej garderoby trafiły następujące rzeczy. Biała koszula z żabotem od Barbary Bui - bo tego typu klasyka nigdy nie wychodzi z mody. A żeby nie było tak klasycznie - zakochałyśmy się w tenisówkach z futrem od Maison Margiela. Jest szał!

Oprócz tego nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu jesiennych botków. Nie możemy zdecydować się, które podobają nam się bardziej - te z frędzlami od Burberry czy aksamitne od Balenciagi. Obie pary to prawdziwa gratka. Podobnie jak wełniany płaszcz Balmain (kosztuje krocie!) czy boska sukienka od Dolce & Gabbana. Cukierkowa - doskonale pasowałaby do niej niewielka torebka Yves Saint Laurent, którą również sobie upatrzyłyśmy.

A co jeszcze znalazło się na naszej liście marzeń? Zobaczcie same!

