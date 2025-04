Przed wami polkowe przesłuchanie Marzeny Sienkiewicz. Znana pogodynka telewizyjnej Dwójki opowiada o stylu, modzie i rzeczach, które kocha. Dowiedzcie się więcej o niej i jej upodobaniach.

Nazywam się…

Marzena Sienkiewicz

Jestem..

Mamą przede wszystkim, żoną, panią od pogody a w wolnych chwilach kurą domową. Entuzjastką sportu, książek, gotowania i gadżetów wszelakich.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Trochę szaleństwa, lekka elegancja i niepowtarzalność

Kocham modę bo…

Pozwala mi na zmiany wizerunku. Jednego dnia mogę być elegancką „sexi sekretarką” a drugiego zwariowaną, stylową „artystką”

Mam słabość do…

Ubrań typu Oversize i białych tank topów. Mam ich milion. Wszystkie są takie same..

W mojej szafie jest za dużo…

Hmmm….nie znam tego pojęcia…;)

Inspiruje mnie styl…

Londyńskiej ulicy. Uwielbiam.

Ikoną mody jest dla mnie…

Kate Moss- może przez jej London Look?

Mogłabym Zamienic się na szafę z ..

Robertem Kupiszem;)

Gdybym miała chodzić tylko w ciuchach jednego projektanta byłby to…

Za trudne pytanie. Nie wiem. Lubię zmiany i trudno byłoby mi zdecydować się tylko na jednego projektanta

Ciuch, który darzę sentymentem…

Czarny kombinezon z sieciówki. Mam go kilka lat i wykorzystuję bardzo często. I sweter, który jest bardzo ciepły ale tak go kocham, że jestem w stanie założyć go nawet w lecie – masakra jak jest gorąco.

Moje modowe motto to..

Nie za wszelka cenę – nie stac się ofiarą mody

Moja modowa zbrodnia…

Oj..było ich kilka….

Najwspanialszy modowy item który mam w szafie…

Jeszcze na niego czekam;)

Zawsze mam w torbie…

Szpilki. Zawsze;)

Kocham…

Czy wciąż rozmawiamy o ciuchach?:)

Nie znoszę…

Za małych butów. Ale niestety – jak nie ma mojego rozmiaru – zawsze kupuje za małe. Bo piękne..

Moja aktualna obsesja…

Za dużo żeby wymieniać. Szafy by zabrakło…

Jesienią 2014 w mojej szafie musi znaleźć się…

Wojskowe buty na które czyham od dawna.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Dlaczego nie pracuję, tylko piszę o wymarzonych szmatach?...:)

